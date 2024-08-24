В Тюменскую область пришла опасная погода. Ожидаются грозы и штормовой ветер

В Тюменской области 24 августа ожидаются грозы и штормовой ветер

На юге Тюменской области сегодня будет бушевать непогода. На всей территории региона ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Днем температура воздуха составит +15…+20, в темное время суток +8…+13. В течение дня будет дуть ветер северного направления со скоростью 8-18 м/с.