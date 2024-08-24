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Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Тюменской области 24 августа ожидаются грозы и штормовой ветер

В Тюменскую область пришла опасная погода. Ожидаются грозы и штормовой ветер

24 августа 2024, 03:18
Фото: 1MI

В Тюменской области 24 августа ожидаются грозы и штормовой ветер

На юге Тюменской области сегодня будет бушевать непогода. На всей территории региона ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Днем температура воздуха составит +15…+20, в темное время суток +8…+13. В течение дня будет дуть ветер северного направления со скоростью 8-18 м/с.

В Тюмени 24 августа метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +11…+16, в вечерние часы термометры покажут +12…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 7,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:56, продолжительность дня 14 часов 33 минуты.

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В Тобольске 24 августа ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем ожидается +11…+13, в вечерние часы температура воздуха составит +12…+13. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 5:09, закат в 19:49, продолжительность дня 14 часов 40 минут.

В Ишиме 24 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +12…+13, в вечерние часы ожидается +12…+13. Скорость ветра составит 6 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:10, закат в 19:38, продолжительность дня 14 часов 28 минут.

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