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Дмитрий Губерниев

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2024
«Зима, мороз, Тюмень!»: в областную столицу приехал Дмитрий Губерниев
11 октября, 07:05
Я не смотрю! Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени
18 сентября, 07:31
2023
До обморока: спортсмены узнали об отмене соревнований в Тюмени от Губерниева
6 декабря 2023, 05:43
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в «любимую» Тюмень
Спортивный комментатор, ведущий и шоумен Дмитрий Губерниев назвал Тюмень любимым городом. Об этом он накануне написал в своем телеграме.
12 октября 2023, 13:31
2022
Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень
Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» приехал накануне в Тюмень.
7 декабря 2022, 06:17

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