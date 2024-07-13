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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Тюменцы скупают на Авито планшеты Apple

Планшеты Apple и Samsung начали скупать тюменцы

13 июля 2024, 07:55
Фото: 1MI

Тюменцы скупают на Авито планшеты Apple

За последний квартал 2024 года продажи новых планшетов в Тюменской области увеличились на 43%. Об этом сообщили аналитики Авито.

По словам экспертов, наибольшей популярностью у жителей региона пользовались планшеты Apple — доля продаж данного бренда составила 41%. Стоимость б/у гаджетов в среднем составляла 20 тысяч рублей, новых — 43 тысячи.

На втором месте по популярности — Samsung с долей в 14%. Купить б/у планшет данного бренда сегодня можно за 8 тысяч рублей, новый — за 16 тысяч. Третью строчку занимает Xiaomi с долей 8%. Средняя стоимость такого устройства «с рук» — 15 тысяч рублей, в новом варианте — 21 тысячу рублей.

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Лидером роста продаж за год стал бренд Umiio — они выросли почти в 7 раз. Также в 5 раз чаще покупали планшеты OnePlus, в 3 раза — HONOR. Xiaomi вырос в продажах на 61%. Покупатели начали больше доверять китайским брендам и отдавать им предпочтение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние полгода подорожали мебель и стройматериалы. Рост цен на данные товары превысил 5%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Бытовая техника и электроника
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