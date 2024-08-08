Биты и перцовые баллончики. Тюменские таксисты готовятся к конфликтам с пассажирами

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Тюменские таксисты массово скупают средства самообороны. Каждый водитель выбирает то, что ему по душе. Кому-то больше подходит бита, кому-то перцовка. Об этом изданию URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он отметил, что такая массовая закупка происходит на фоне участившихся конфликтов с пассажирами.
Также выяснилось, что у водителей есть «тревожная кнопка», а точнее целый чат. В закрытых группах водители обсуждают буйных пассажиров и в случае обострения ситуации товарищей созывают к месту ЧП. Такие случаи уже были. Таксисты готовы постоять друг за друга и дать отпор в конфликтной ситуации.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские Тюмени массово проверяют таксистов, правоохранители выявляют мигрантов, которые незаконно работают в сервисах.