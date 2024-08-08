Биты и перцовые баллончики. Тюменские таксисты готовятся к конфликтам с пассажирами

Тюменские таксисты массово скупают средства самообороны. Каждый водитель выбирает то, что ему по душе. Кому-то больше подходит бита, кому-то перцовка. Об этом изданию URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он отметил, что такая массовая закупка происходит на фоне участившихся конфликтов с пассажирами.