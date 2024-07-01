Участника СВО ранило снарядами HIMARS

Иван Сидоров проживает в Тюмени уже несколько лет, но зарегистрирован в Екатеринбурге. И в октябре 2022 года, в период проведения частичной мобилизации, ему позвонили из свердловского военкомата и сообщили, что ему надо явиться в военкомат. Узнав, что Иван находится не в Екатеринбурге, ему предложили прийти в военный комиссариат в Тюмени.