Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:10
Александр родился в 1973 году в селе Водолазово Абатского района. В 1996 году переехал в Ялуторовск. Последним местом его работы был Горводоканал.
Срочную службу боец проходил в погранвойсках. В январе этого года Александр Петрович заключил контракт и отправился на специальную военную операцию.
Он служил стрелком-помощником гранатометчика и показал себя как исключительно мужественный человек. Погиб боец 5 июня на территории ДНР. В Ялуторовске у него осталась семья.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».