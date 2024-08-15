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Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой

Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой

15 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
Рядовой из Тюменской области Александр Митрохин погиб во время выполнения боевого задания по освобождению населенного пункта Семеновка Ясиноватского района ДНР. Прощание с бойцом пройдет 16 августа в Центре национальных культур.

Александр родился в 1973 году в селе Водолазово Абатского района. В 1996 году переехал в Ялуторовск. Последним местом его работы был Горводоканал.

Фото: Администрация Ялуторовска

Срочную службу боец проходил в погранвойсках. В январе этого года Александр Петрович заключил контракт и отправился на специальную военную операцию.

Он служил стрелком-помощником гранатометчика и показал себя как исключительно мужественный человек. Погиб боец 5 июня на территории ДНР. В Ялуторовске у него осталась семья.

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Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».

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