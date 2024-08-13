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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

На СВО погиб житель Тюменской области Роман Перевозчиков

Он был добросовестный воин: на СВО погиб парень из тюменского села

13 августа 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney

На СВО погиб житель Тюменской области Роман Перевозчиков

Житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации школы, выпускником которой он является.

Боец погиб во время выполнения боевого задания. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».

Фото: Бегелинская СОШ
Фото: Бегелинская СОШ
«Мы должны беречь и хранить память о героях нашей страны и это наш долг. Роман Александрович — настоящий герой, совершил доблестный поступок, проявил личное мужество и отвагу, ценой собственной жизни защищал нас и нашу Родину. За время службы Роман Александрович, показал себя как смелый добросовестный, ответственный, достойный воин», — прокомментировали в администрации образовательного учреждения.

За партой будут учиться лучшие ученики.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Касьяново Вагайского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции Константином Мордовкиным. Похороны 28-летнего бойца состоялись 9 августа. Он был в особом порядке награждён медалью «За отвагу», служил на территории ДНР и ЛНР.

Р.

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