Он был добросовестный воин: на СВО погиб парень из тюменского села

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Касьяново Вагайского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции Константином Мордовкиным. Похороны 28-летнего бойца состоялись 9 августа. Он был в особом порядке награждён медалью «За отвагу», служил на территории ДНР и ЛНР.