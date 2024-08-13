Он был добросовестный воин: на СВО погиб парень из тюменского села

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Боец погиб во время выполнения боевого задания. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».
«Мы должны беречь и хранить память о героях нашей страны и это наш долг. Роман Александрович — настоящий герой, совершил доблестный поступок, проявил личное мужество и отвагу, ценой собственной жизни защищал нас и нашу Родину. За время службы Роман Александрович, показал себя как смелый добросовестный, ответственный, достойный воин», — прокомментировали в администрации образовательного учреждения.
За партой будут учиться лучшие ученики.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Касьяново Вагайского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции Константином Мордовкиным. Похороны 28-летнего бойца состоялись 9 августа. Он был в особом порядке награждён медалью «За отвагу», служил на территории ДНР и ЛНР.
Р.