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Тюменский губернатор Моор прокомментировал судьбу пленного срочника

Тюменский губернатор Моор прокомментировал судьбу пленного срочника

14 августа 2024, 07:14
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Александр Моор сделал заявление о срочнике из Тюменской области, который, якобы, попал в плен к Вооруженным силам Украины в Курской области. Его судьбой поинтересовались журналисты во время пресс-конференции.

Глава региона на вопрос журналистов ответил кратко, посоветовав обратиться в Минобороны.

«Любые взаимодействия по вопросу пленных — это вопрос компетенции Министерства обороны», — сказал Моор.
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Ранее различные средства массовой информации, признанные на территории России СМИ иноагентами, сообщили, что в плен к украинским боевикам на территории Курской области попал уроженец Тюменской области. Им, якобы, является 19-летний срочник Ярослав Типусяк. Официального подтверждения этой информации нет.

«Наш город» писал, что Тюменская область готова принять беженцев из Курской области. В регионе провели все необходимые мероприятия для того, чтобы разместить приезжих и обеспечить их всем необходимым.

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