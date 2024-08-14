Тюменский губернатор Моор прокомментировал судьбу пленного срочника

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Глава региона на вопрос журналистов ответил кратко, посоветовав обратиться в Минобороны.
«Любые взаимодействия по вопросу пленных — это вопрос компетенции Министерства обороны», — сказал Моор.
Ранее различные средства массовой информации, признанные на территории России СМИ иноагентами, сообщили, что в плен к украинским боевикам на территории Курской области попал уроженец Тюменской области. Им, якобы, является 19-летний срочник Ярослав Типусяк. Официального подтверждения этой информации нет.
«Наш город» писал, что Тюменская область готова принять беженцев из Курской области. В регионе провели все необходимые мероприятия для того, чтобы разместить приезжих и обеспечить их всем необходимым.