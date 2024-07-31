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Путин сильно увеличил выплату тюменцам, заключившим контракт с Минобороны

Путин сильно увеличил выплату тюменцам, заключившим контракт с Минобороны

31 июля 2024, 08:37
Фото: 1MI
Жители Тюменской области, которые заключат контракт с Министерством обороны на военную службу, могут рассчитывать на дополнительное единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Выплату в размере 400 тысяч рублей получат россияне, заключившие контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.

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Отметим, согласно официальным данным, в Тюменской области единовременная выплата из регионального бюджета сегодня составляет 205 тысяч рублей. Кроме того, солдаты имеют зарплату за месяц от 210 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на место в городскую Думу Тобольска претендует ветеран зоны СВО Петр Петрович. Сейчас он до сих пор находится на передовой, но руководство готово его отпустить для подачи документов.

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