Путин сильно увеличил выплату тюменцам, заключившим контракт с Минобороны

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:44
Выплату в размере 400 тысяч рублей получат россияне, заключившие контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.
Отметим, согласно официальным данным, в Тюменской области единовременная выплата из регионального бюджета сегодня составляет 205 тысяч рублей. Кроме того, солдаты имеют зарплату за месяц от 210 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на место в городскую Думу Тобольска претендует ветеран зоны СВО Петр Петрович. Сейчас он до сих пор находится на передовой, но руководство готово его отпустить для подачи документов.