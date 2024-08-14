На Покровском направлении СВО погиб боец из Армизонского района

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 07:03
Боец погиб во время выполнения боевого задания. Прощание с ним состоится в Армизонском районном доме культуры 15 августа.
Похоронят павшего солдата СВО в деревне Октябрьская Красноорловского сельского поселения. Владимиру Важенину был 41 год.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».