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На Покровском направлении СВО погиб боец из Армизонского района

На Покровском направлении СВО погиб боец из Армизонского района

14 августа 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Армизонского района Владимир Важенин. Об этом сообщили местные журналисты.

Боец погиб во время выполнения боевого задания. Прощание с ним состоится в Армизонском районном доме культуры 15 августа.

Фото: Армизон72.ру

Похоронят павшего солдата СВО в деревне Октябрьская Красноорловского сельского поселения. Владимиру Важенину был 41 год.

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Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».

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