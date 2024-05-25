«Прикрывал товарищей»: в спецоперации погиб тюменец, числившийся пропавшим без вести

Станислав родился и вырос в Ялуторовске. После окончания 11 класса, поступил в колледж по профессии «Правоведение», затем — в Тюменский государственный университет на юридический факультет. Тюменец работал и в юридической сфере, мастером на заводе «Бетон», предпринимателем, тренером по игре в шахматы в спортивной школе. Шахматы — это его любимое увлечение. В 2016 и в 2019 годах Станислав — чемпион города Ялуторовска в первенстве по шахматам. На чемпионате Тюменской области по блицу в 2019 году он занял 1 место, стал кандидатом в мастера спорта.