«Прикрывал товарищей»: в спецоперации погиб тюменец, числившийся пропавшим без вести

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Published Сегодня, 06:52
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Бойца с позывным «Белый» более полугода искали его родные. О том, что Станислав погиб им сообщили только в мае этого года.
По словам сестры погибшего военного, Стас с 14 октября числился без вести пропавшим. 9 октября ранним утром он с сослуживцами отправился на боевое задание. С того времени связь с ним была потеряна. Ребята, которые были вместе с ним на задании, толком ничего рассказать не могли — лишь говорили, что Стас был вместе с ними на первой линии, а куда он исчез после боя неизвестно.
Станислав родился и вырос в Ялуторовске. После окончания 11 класса, поступил в колледж по профессии «Правоведение», затем — в Тюменский государственный университет на юридический факультет. Тюменец работал и в юридической сфере, мастером на заводе «Бетон», предпринимателем, тренером по игре в шахматы в спортивной школе. Шахматы — это его любимое увлечение. В 2016 и в 2019 годах Станислав — чемпион города Ялуторовска в первенстве по шахматам. На чемпионате Тюменской области по блицу в 2019 году он занял 1 место, стал кандидатом в мастера спорта.
В июне 2023 года он принял решение отправиться в хону спецоперации и заключил контракт с Минобороны. Получил звание младшего сержанта, был заместителем командира взвода и командиром отделения.
«Станислав Гезенко героически погиб, прикрывая своих товарищей. Станислав Витальевич навсегда останется примером стойкости характера, верности Воинской присяге и служения своей Родине», — сообщили в администрации Ялуторовска.
Церемония прощания и похороны военного состоятся в понедельник, 27 мая, в Ялуторовске в Сретенском Соборе.https://nashgorod.ru/news/2024-05-23/uchastnik-spetsoperatsii-pogib-v-dtp-na-trasse-tyumen-hanty-mansiysk-on-ehal-k-rodnym-5089750
Ранее «Наш Город» писал, что в жуткой аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб участник специальной военной операции 29-летний житель Ильяр Бикбаев. Военный ехал в Уват для того, чтобы повидаться с родными.