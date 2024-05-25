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Тюменские кофейни подняли цены на кофе

Стал дороже на 20 рублей: в тюменских заведениях подорожал кофе

25 мая 2024, 03:47
Фото: 1MI

Тюменские кофейни подняли цены на кофе

С начала года стоимость бодрящего напитка увеличилась на 15%. За последний месяц — в среднем на 20-30 рублей. Об этом сообщил рассказал совладелец тюменской сети кофеин Михаил Петров.

По его словам, на рост цен влияние оказали увеличение стоимости сырья, упаковки, продуктов. При этом, наибольшее подорожание коснулось авторских напитков, при приготовлении которых используют импортные соусы (сиропы).

Предприниматель отметил, что увеличение стоимости кофе не сказалось на сокращении числа посетителей в заведениях.

«Многие привыкли к тому, что все вокруг дорожает и, видимо, на фоне общего подъема разницу в 20—30 рублей на кофе никто не замечает», — пояснил бизнесмен Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали овощи. В частности, резко увеличились цены на морковь и картофель.

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