Стал дороже на 20 рублей: в тюменских заведениях подорожал кофе

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
По его словам, на рост цен влияние оказали увеличение стоимости сырья, упаковки, продуктов. При этом, наибольшее подорожание коснулось авторских напитков, при приготовлении которых используют импортные соусы (сиропы).
Предприниматель отметил, что увеличение стоимости кофе не сказалось на сокращении числа посетителей в заведениях.
«Многие привыкли к тому, что все вокруг дорожает и, видимо, на фоне общего подъема разницу в 20—30 рублей на кофе никто не замечает», — пояснил бизнесмен Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали овощи. В частности, резко увеличились цены на морковь и картофель.