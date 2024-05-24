nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Тюменец не узнал мэра на улице, а потом перепутал его фамилию

«А вы кто?»: тюменец не узнал мэра города Кухарука

24 мая 2024, 14:55
Фото: Руслан Кухарук

Тюменец не узнал мэра на улице, а потом перепутал его фамилию

Местный житель не узнал мэра Тюмени Руслана Кухарука во время прогулки по улице. Курьезные кадры общения опубликовали журналисты.

Неловкая ситуация произошла во время рабочей поездки мэра Кухарука по городу. Он оценивал качество новых дорог, сообщает 72.ру. Прохожий мужчина, который представился Володей, обратившись к градоначальнику, произнес: «А вы кто будете?». После того, как Руслан Николаевич представился, тюменец повторил фамилию главы города с ошибкой: «А! Сухарук!».

Присутствовавшие журналисты и сотрудники администрации посмеялись и все перевели в добрую шутку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2024 году в Тюменской области будет отремонтировано более 254 километров дорог.

Читайте также:
Дороги до трех СНТ отремонтируют в ТюмениИз-за джазового фестиваля в Тюмени перекроют улицу. КАРТАВ Тюмени закроют движение на важном путепроводе
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Исполнительная власть
Подпишитесь
Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
Сегодня, 03:31
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
Сегодня, 04:41
Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
Сегодня, 01:00
«Ничего не знаем»: В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобус
Сегодня, 11:27
Сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы? Пора себя проверить
Сегодня, 11:18
Уже не аквапарк: из-за расширения бизнеса «ЛетоЛето» сменило название
Сегодня, 03:53
"