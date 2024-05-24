«А вы кто?»: тюменец не узнал мэра города Кухарука

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Неловкая ситуация произошла во время рабочей поездки мэра Кухарука по городу. Он оценивал качество новых дорог, сообщает 72.ру. Прохожий мужчина, который представился Володей, обратившись к градоначальнику, произнес: «А вы кто будете?». После того, как Руслан Николаевич представился, тюменец повторил фамилию главы города с ошибкой: «А! Сухарук!».
Присутствовавшие журналисты и сотрудники администрации посмеялись и все перевели в добрую шутку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2024 году в Тюменской области будет отремонтировано более 254 километров дорог.