«А вы кто?»: тюменец не узнал мэра города Кухарука

Неловкая ситуация произошла во время рабочей поездки мэра Кухарука по городу. Он оценивал качество новых дорог, сообщает 72.ру. Прохожий мужчина, который представился Володей, обратившись к градоначальнику, произнес: «А вы кто будете?». После того, как Руслан Николаевич представился, тюменец повторил фамилию главы города с ошибкой: «А! Сухарук!».