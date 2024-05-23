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В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к СНТ

Дороги до трех СНТ отремонтируют в Тюмени

23 мая 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к СНТ

Власти ищут подрядчика, который займется ремонтом дорог. На это выделили более 12 миллионов рублей.

В Тюмени отремонтируют дороги до СНТ «Восход», «Северянка» и «Березка-4». На это выделили 12.4 миллиона рублей, указано на Госзакупках.

На данный момент власти ищут подрядчика, его определят 27 мая. К работам он приступит сразу после заключения контракта. Крайний срок завершения ремонта — 15 октября 2024 года.

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Ранее «Наш город» писал, что для расширения Салаирского тракта в Тюмени изымут 119 участков. Под изъятие попали земли частников и организаций.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Строительство дорог#Госзакупка
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