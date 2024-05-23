Пропал две недели назад: волонтеры ищут 38-летнего тюменца

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые и длинные до плеч, глаза светло-карие. В день исчезновения был одет в черную куртку с красными рукавами, черные штаны, серые кроссовки и черную кепку.