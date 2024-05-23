Пропал две недели назад: волонтеры ищут 38-летнего тюменца

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые и длинные до плеч, глаза светло-карие. В день исчезновения был одет в черную куртку с красными рукавами, черные штаны, серые кроссовки и черную кепку.
Мужчина может находиться в любом районе. Информацию о нем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 48-летний мужчина-инвалид. Местонахождение Игоря Федорышина было неизвестно с 18 мая. Волонтеры сообщили, что он найден живым.