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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 08:22

В Тюменской области пропал 38-летний мужчина

Пропал две недели назад: волонтеры ищут 38-летнего тюменца

23 мая 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области пропал 38-летний мужчина

Местонахождение Сергея Попцова неизвестно с 10 мая. Его ищут в Заводоуковске и Тюмени.

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые и длинные до плеч, глаза светло-карие. В день исчезновения был одет в черную куртку с красными рукавами, черные штаны, серые кроссовки и черную кепку.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Мужчина может находиться в любом районе. Информацию о нем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 48-летний мужчина-инвалид. Местонахождение Игоря Федорышина было неизвестно с 18 мая. Волонтеры сообщили, что он найден живым.

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