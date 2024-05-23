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В Тюмени нашли минометную мину

Минометную мину обнаружил тюменский дачник. Она могла взорваться в любой момент

23 мая 2024, 05:35
Фото: Росгвардия

В Тюмени нашли минометную мину

Боевой снаряд обнаружил один из дачников садового общества «Весна» во время проведения земляных работ. Опасный предмет он обнаружил, когда сажал малину — его лопата уперлась в снаряд.

Тюменец позвонил в 112 и сообщил о находке. На место ЧП оперативно прибыли саперы и сотрудники полиции, оцепили улицу. Об этом сообщили в социальных сетях горожане.

В Росгвардии Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В управлении пояснили, что находкой оказалась минометная мина со следами сильной коррозии.

«Пролежавший долгое время в земле боевой снаряд мог представлять угрозу для граждан. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был транспортирован на полигон и уничтожен взрывотехниками ОМОН Росгвардии», — сообщили в Росгвардии.

По словам жителей СНТ «Весна», боевые снаряды находят на территории общества уже в первый раз — ранее на месте дач располагалось военное стрельбище и воинская часть. К примеру, в 2023 году на том же месте были найдены шесть подобных мин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начала апреля в центре города был обнаружен предмет, похожий на мину. Находкой оказалась верхняя крышка от муляжа противотанковой мины — опасности для граждан она не представляла.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Росгвардия#Боеприпасы#Дачники
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