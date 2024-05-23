Минометную мину обнаружил тюменский дачник. Она могла взорваться в любой момент

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Тюменец позвонил в 112 и сообщил о находке. На место ЧП оперативно прибыли саперы и сотрудники полиции, оцепили улицу. Об этом сообщили в социальных сетях горожане.
В Росгвардии Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В управлении пояснили, что находкой оказалась минометная мина со следами сильной коррозии.
«Пролежавший долгое время в земле боевой снаряд мог представлять угрозу для граждан. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был транспортирован на полигон и уничтожен взрывотехниками ОМОН Росгвардии», — сообщили в Росгвардии.
По словам жителей СНТ «Весна», боевые снаряды находят на территории общества уже в первый раз — ранее на месте дач располагалось военное стрельбище и воинская часть. К примеру, в 2023 году на том же месте были найдены шесть подобных мин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начала апреля в центре города был обнаружен предмет, похожий на мину. Находкой оказалась верхняя крышка от муляжа противотанковой мины — опасности для граждан она не представляла.