Участник спецоперации погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Он ехал к родным

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Напомним, в Ярковском районе водитель автомобиля Mazda 6 съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он уснул за рулем.
Как выяснилось, водителем оказался участник спецоперации. Как сообщили родные бойца, он получил ранение и проходил лечение в госпитале в Оренбурге. В Уват он ехал повидаться родных.
«Он должен был приехать и встретиться рано утром с тетей, передать документы, потом уехать обратно в госпиталь, чтобы написать заявление на отпуск. Тетя звонила ему все утро. В итоге трубку взяла следователь и сообщила, что Ильяр разбился», — рассказал 72.RU Дима, брат погибшего военного.
По словам Дмитрия, контракт с Минобороны Ильяр подписал в декабре 2023 года, служил командиром штурмового взвода. До участия в СВО работал сварщиком. У тюменца осталось двое детей.
Похороны Ильяра состоятся в деревне Авазбакеева Ялуторовского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на дорогах произошло более 100 дорожно-транспортных происшествия. 163 человека получили травмы, 33 — погибли.