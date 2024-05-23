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В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб участник СВО

Участник спецоперации погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Он ехал к родным

23 мая 2024, 03:25
Фото: ГИБДД

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб участник СВО

Участник специальной военной операции, 29-летний житель Ильяр Бикбаев погиб в жуткой аварии, произошедшей 21 мая на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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ДТП

Напомним, в Ярковском районе водитель автомобиля Mazda 6 съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Как выяснилось, водителем оказался участник спецоперации. Как сообщили родные бойца, он получил ранение и проходил лечение в госпитале в Оренбурге. В Уват он ехал повидаться родных.

«Он должен был приехать и встретиться рано утром с тетей, передать документы, потом уехать обратно в госпиталь, чтобы написать заявление на отпуск. Тетя звонила ему все утро. В итоге трубку взяла следователь и сообщила, что Ильяр разбился», — рассказал 72.RU Дима, брат погибшего военного.

По словам Дмитрия, контракт с Минобороны Ильяр подписал в декабре 2023 года, служил командиром штурмового взвода. До участия в СВО работал сварщиком. У тюменца осталось двое детей.

Похороны Ильяра состоятся в деревне Авазбакеева Ялуторовского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на дорогах произошло более 100 дорожно-транспортных происшествия. 163 человека получили травмы, 33 — погибли.

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