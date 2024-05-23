Почти 100 работников в Тюменской области попадут под сокращение с начала лета

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Published Сегодня, 02:46
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С начала лета в Тюменской области будут сокращены 98 человек. Столько же сотрудников сократят до конца мая, рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров РБК Тюмень.
Он пояснил, что не все сообщения работодателей о планируемом сокращении означают именно увольнение. Чаще всего речь идет о процессах, связанных со слиянием или разделением организаций, а также с изменением организационной структуры.
«В этих случаях организации выполняют требование о направлении сведений о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется. Работники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе», — добавил Сидоров.
С начала года в Тюменской области были сокращены 247 человек. Большая часть из них — работники охранных служб, медучреждений и образовательных учреждений.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев приглашают на подработку на юг России. Им предлагают работать спасателями, поварами, горничными и экскурсоводами.