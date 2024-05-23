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С начала лета под сокращение попадут почти 100 тюменцев

Почти 100 работников в Тюменской области попадут под сокращение с начала лета

23 мая 2024, 02:46
Фото: 1MI

С начала лета под сокращение попадут почти 100 тюменцев

С начала года в регионе были сокращены около 250 человек. Большая часть из них — работники охранных служб, медучреждений и образовательных учреждений.

С начала лета в Тюменской области будут сокращены 98 человек. Столько же сотрудников сократят до конца мая, рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров РБК Тюмень.

Он пояснил, что не все сообщения работодателей о планируемом сокращении означают именно увольнение. Чаще всего речь идет о процессах, связанных со слиянием или разделением организаций, а также с изменением организационной структуры.

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«В этих случаях организации выполняют требование о направлении сведений о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется. Работники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе», — добавил Сидоров.

С начала года в Тюменской области были сокращены 247 человек. Большая часть из них — работники охранных служб, медучреждений и образовательных учреждений.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменцев приглашают на подработку на юг России. Им предлагают работать спасателями, поварами, горничными и экскурсоводами.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Кадровые изменения#Работодатели#Сокращения
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