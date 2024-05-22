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Updated Сегодня, 06:03

Губернатор Тюменской области рассказал, каким будет паводок в Тобольском районе

Топить будет долго: губернатор Моор рассказал, каким будет паводок в Тобольске

22 мая 2024, 06:01
Фото: nashgorod.ru

Губернатор Тюменской области рассказал, каким будет паводок в Тобольском районе

По словам главы региона, вода из реки Ишим уже подходит к Тобольскому району. На данный момент в муниципалитетах активно готовятся к паводку.

Период паводка в Тобольске и Тобольском районе будет продолжительным. Таким прогнозом поделился губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

По его словам, вода из реки Ишим уже подбирается к району. Чуть позже к ней добавится вода из Тобола, а затем дойдет волна, которая идет по Иртышу.

Видео: Александр Моор / Телеграм

В муниципалитетах продолжается активная подготовка к паводку. В Тобольске помимо существующих гидросооружений создали еще более четырех километров насыпей, а в районе — почти восемь километров. Также формируется запас мешков с песком.

По данным от 22 мая, уровень воды в реке Иртыш в районе Тобольска поднялся за сутки на 7 сантиметров и достиг отметки в 714 сантиметров. Критическая отметка — 853 сантиметра.

Ранее «Наш город» писал, что на Тюменскую область надвигаются заморозки. В ночь с 23 на 24 мая температура воздуха в Тобольске опустится до -1 градуса.

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