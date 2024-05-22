Топить будет долго: губернатор Моор рассказал, каким будет паводок в Тобольске

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Период паводка в Тобольске и Тобольском районе будет продолжительным. Таким прогнозом поделился губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
По его словам, вода из реки Ишим уже подбирается к району. Чуть позже к ней добавится вода из Тобола, а затем дойдет волна, которая идет по Иртышу.
В муниципалитетах продолжается активная подготовка к паводку. В Тобольске помимо существующих гидросооружений создали еще более четырех километров насыпей, а в районе — почти восемь километров. Также формируется запас мешков с песком.
По данным от 22 мая, уровень воды в реке Иртыш в районе Тобольска поднялся за сутки на 7 сантиметров и достиг отметки в 714 сантиметров. Критическая отметка — 853 сантиметра.
Ранее «Наш город» писал, что на Тюменскую область надвигаются заморозки. В ночь с 23 на 24 мая температура воздуха в Тобольске опустится до -1 градуса.