Тюменский бизнесмен дал взятку врачу, чтобы получить справки

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Бизнесмен признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки». Суд установил, что мужчина в марте 2020 года был директором коммерческой организации и решил дать взятку медработнику, чтобы получить справки о прохождении медосмотра для своих сотрудников.
При этом, в должностные обязанности медика не входило изготовление и выдача таких медицинских заключений.
Бизнесмена оштрафовали на 400 тысяч за получение фиктивных справок.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени расчищают полки «Жизньмарта» после массовых отравлений.