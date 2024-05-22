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Тюменский бизнесмен дал взятку врачу, чтобы получить справки

Тюменский бизнесмен дал взятку врачу, чтобы получить справки

22 мая 2024, 10:46
Фото: 1MI
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.
Сюжет
Суд

Бизнесмен признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки». Суд установил, что мужчина в марте 2020 года был директором коммерческой организации и решил дать взятку медработнику, чтобы получить справки о прохождении медосмотра для своих сотрудников.


При этом, в должностные обязанности медика не входило изготовление и выдача таких медицинских заключений.

Бизнесмена оштрафовали на 400 тысяч за получение фиктивных справок.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени расчищают полки «Жизньмарта» после массовых отравлений.

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#Нигина Азамова#Общество#Суд#Взятка#Медики#Бизнесмен
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