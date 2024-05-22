Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
3 июня тюменцы смогут наблюдать большой парад из шести планет. В этот день Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся близко друг к другу. Первые три планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако нужно учесть, что высокие здания и облака могут мешать обзору.
Парад планет не обходится без влияния на человека. Например, некоторые люди заявляют, что в этот период у них может меняться настроение и самочувствие.
Астрологи же уверены, что это явление — предвестник бед. С ним они связывали Карибский кризис 1962 года и начало распада Советского союза. Ученые же утверждают, что расположение планет не оказывает никакого влияния на людей.
Ранее «Наш город» писал, что жители Ялуторовска заметили необычные облака в небе над собором. Они были похожи на ангелов.