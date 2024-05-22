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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Жители Тюменской области смогут увидеть парад планет в начале июня

Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня

22 мая 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney

Жители Тюменской области смогут увидеть парад планет в начале июня

2024 год щедр на яркие космические события. В их числе и парад планет, с которым связывают глобальные изменения.

3 июня тюменцы смогут наблюдать большой парад из шести планет. В этот день Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся близко друг к другу. Первые три планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако нужно учесть, что высокие здания и облака могут мешать обзору.

Парад планет не обходится без влияния на человека. Например, некоторые люди заявляют, что в этот период у них может меняться настроение и самочувствие.

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Астрологи же уверены, что это явление — предвестник бед. С ним они связывали Карибский кризис 1962 года и начало распада Советского союза. Ученые же утверждают, что расположение планет не оказывает никакого влияния на людей.

Ранее «Наш город» писал, что жители Ялуторовска заметили необычные облака в небе над собором. Они были похожи на ангелов.

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