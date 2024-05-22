Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня

3 июня тюменцы смогут наблюдать большой парад из шести планет. В этот день Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся близко друг к другу. Первые три планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако нужно учесть, что высокие здания и облака могут мешать обзору.