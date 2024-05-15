«Ангелы над собором»: жители Ялуторовска заметили в небе необычное явление

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Жители Ялуторовска заметили в небе над Сретенским Собором необычные облака, похожие на ангелов. Фотографиями поделилась местная жительница Эрика Вайс в группе «Ялуторовск» ВКонтакте.
По мнению комментаторов, облака приняли форму ангелов не просто так. Некоторые из них считают, что данное явление — знамение с небес, которое говорит о скором наступлении мира на земле.
В мае жители региона наблюдали и другие аномалии. Так, 3 мая на областную столицу обрушился сильнейший за последние пять лет снегопад, а вечером 10 мая жители юга Тюменской области стали свидетелями северного сияния.
Ранее «Наш город» писал, что на этой неделе в Тюмени потеплеет до +18 градусов. Однако в начале июня ожидаются обильные осадки.