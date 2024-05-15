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Жители Тюменской области заметили в небе необычное явление

«Ангелы над собором»: жители Ялуторовска заметили в небе необычное явление

15 мая 2024, 06:46
Фото: 1MI

Жители Тюменской области заметили в небе необычное явление

Весь май жители региона удивляются аномалиям природы. Тюменцы уже видели весенний снег и северное сияние, сейчас очередь дошла и до облаков.

Жители Ялуторовска заметили в небе над Сретенским Собором необычные облака, похожие на ангелов. Фотографиями поделилась местная жительница Эрика Вайс в группе «Ялуторовск» ВКонтакте.

По мнению комментаторов, облака приняли форму ангелов не просто так. Некоторые из них считают, что данное явление — знамение с небес, которое говорит о скором наступлении мира на земле.

Фото: Эрика Вайс/Ялуторовск / ВКонтакте

В мае жители региона наблюдали и другие аномалии. Так, 3 мая на областную столицу обрушился сильнейший за последние пять лет снегопад, а вечером 10 мая жители юга Тюменской области стали свидетелями северного сияния.

Ранее «Наш город» писал, что на этой неделе в Тюмени потеплеет до +18 градусов. Однако в начале июня ожидаются обильные осадки.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Ялуторовский район#Фотография
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