Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По прогнозам метеорологов, в субботу, 18 мая, в дневные часы термометры покажут +14…+16, ночью температура воздуха составит +6….+7. В воскресенье немного похолодает — до +8….+12, но уже во вторник в Тюмень вернется майская погода — синоптики обещают до +20….+22. Правда, с четверга, с 23 мая, начнутся дожди. Дождливая и теплая погода сохранится до конца месяца.
Начало июня также ожидается богатым на осадки — в течение первой декады месяца дожди будут идти практически каждый день. Среднесуточная температура воздуха составит +12….+20.
Согласно долгосрочным прогнозам, жары в первой половине июня ждать не стоит — выше +18…+20 столбики термометров подниматься не будут.