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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Тюмени на этой неделе потеплеет до +18

Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне

15 мая 2024, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени на этой неделе потеплеет до +18

В Тюмени на этой неделе потеплеет до +18. Уже завтра, 16 мая, столбики термометров в областной столице поднимутся до +16…+17. В пятницу воздух прогреется до +18. При этом осадков не ожидается.

По прогнозам метеорологов, в субботу, 18 мая, в дневные часы термометры покажут +14…+16, ночью температура воздуха составит +6….+7. В воскресенье немного похолодает — до +8….+12, но уже во вторник в Тюмень вернется майская погода — синоптики обещают до +20….+22. Правда, с четверга, с 23 мая, начнутся дожди. Дождливая и теплая погода сохранится до конца месяца.

Начало июня также ожидается богатым на осадки — в течение первой декады месяца дожди будут идти практически каждый день. Среднесуточная температура воздуха составит +12….+20.

Согласно долгосрочным прогнозам, жары в первой половине июня ждать не стоит — выше +18…+20 столбики термометров подниматься не будут.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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