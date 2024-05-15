Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне

По прогнозам метеорологов, в субботу, 18 мая, в дневные часы термометры покажут +14…+16, ночью температура воздуха составит +6….+7. В воскресенье немного похолодает — до +8….+12, но уже во вторник в Тюмень вернется майская погода — синоптики обещают до +20….+22. Правда, с четверга, с 23 мая, начнутся дожди. Дождливая и теплая погода сохранится до конца месяца.