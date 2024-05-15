Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
По словам источника, близкого к правоохранительным органам, причиной тому являются возможность заработать в Тюменской области хорошие деньги и высокий уровень медицины. При этом, мигранты стремятся легализовать свое пребывание на территории России и оформляют все необходимые документы — нелегалов стало намного меньше, пишет Ура. Ру.
По данным статистики, по итогам 2023 года число мигрантов в Тюменской области увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом и достигло 217 тысяч человек. Пропорционально возросло и количество совершенных ими преступлений — в 2023 году мигранты нарушили закон порядка 550 раз. Большая часть преступлений была совершена уроженцами Таджикистана и Узбекистана.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске поймали мигранта, который незаконно работал таксистом. Мужчине выписали штраф и депортировали из России.