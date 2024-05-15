Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями

По данным статистики, по итогам 2023 года число мигрантов в Тюменской области увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом и достигло 217 тысяч человек. Пропорционально возросло и количество совершенных ими преступлений — в 2023 году мигранты нарушили закон порядка 550 раз. Большая часть преступлений была совершена уроженцами Таджикистана и Узбекистана.