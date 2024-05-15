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Мигранты из Таджикистана начали перевозить в Тюменскую область свои семьи

Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями

15 мая 2024, 04:33
Фото: 1MI

Мигранты из Таджикистана начали перевозить в Тюменскую область свои семьи

Мигранты из Таджикистана начали перевозить в Тюменскую область свои семьи. Также иностранцы переезжают из других регионов России в Тюмень.

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, причиной тому являются возможность заработать в Тюменской области хорошие деньги и высокий уровень медицины. При этом, мигранты стремятся легализовать свое пребывание на территории России и оформляют все необходимые документы — нелегалов стало намного меньше, пишет Ура. Ру.

По данным статистики, по итогам 2023 года число мигрантов в Тюменской области увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом и достигло 217 тысяч человек. Пропорционально возросло и количество совершенных ими преступлений — в 2023 году мигранты нарушили закон порядка 550 раз. Большая часть преступлений была совершена уроженцами Таджикистана и Узбекистана.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске поймали мигранта, который незаконно работал таксистом. Мужчине выписали штраф и депортировали из России.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Работа#Семьи#Нелегальные мигранты
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