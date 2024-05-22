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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

В Тюмени продукты за три месяца выросли в цене до 22%

Продукты в Тюмени выросли в цене до 22% за три месяца

22 мая 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени продукты за три месяца выросли в цене до 22%

Заметнее всего подорожали чай, помидоры и масло. В то же время подешевели греча, мандарины и специи.

За период с января по март продукты в Тюмени выросли в цене до 22%. Заметнее всего подорожали чай, помидоры и подсолнечное масло, рассказали аналитики «Контур. Маркета» РБК Тюмень.

Аналитики изучили более 2.5 миллиона чеков и выяснили, что средняя цена упаковки чая в 20 пакетиков выросла на 22%. Помидоры с начала года подорожали на 16%, подсолнечное масло — на 14%, сливочное масло — на 8%.

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Также подорожало и мясо. Так, говядина выросла в цене на 10%, курица — на 6%, индейка — на 3%. На молочные продукты цены тоже выросли: творог подорожал на 9%, молоко и сыр — на 2%.

Есть и подешевевшие товары. В их числе греча и мандарины, которые упали в цене на 10%, специи — на 8%, мука и картофель — на 4% и огурцы — на 3%.

Ранее «Наш город» писал, что стоимость духов в Тюмени упала на 30% за год. При этом парфюмерия подорожала на 2%.

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