Продукты в Тюмени выросли в цене до 22% за три месяца

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
За период с января по март продукты в Тюмени выросли в цене до 22%. Заметнее всего подорожали чай, помидоры и подсолнечное масло, рассказали аналитики «Контур. Маркета» РБК Тюмень.
Аналитики изучили более 2.5 миллиона чеков и выяснили, что средняя цена упаковки чая в 20 пакетиков выросла на 22%. Помидоры с начала года подорожали на 16%, подсолнечное масло — на 14%, сливочное масло — на 8%.
Также подорожало и мясо. Так, говядина выросла в цене на 10%, курица — на 6%, индейка — на 3%. На молочные продукты цены тоже выросли: творог подорожал на 9%, молоко и сыр — на 2%.
Есть и подешевевшие товары. В их числе греча и мандарины, которые упали в цене на 10%, специи — на 8%, мука и картофель — на 4% и огурцы — на 3%.
Ранее «Наш город» писал, что стоимость духов в Тюмени упала на 30% за год. При этом парфюмерия подорожала на 2%.