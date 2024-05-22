Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
За сутки уровень воды в реке Иртыш в районе Тобольска поднялся на 7 сантиметров — до 714 сантиметров. В районе Увата и Демьянского вода поднялась на 5 сантиметров — до 1095 и 897 сантиметров соответственно.
Вода в реке Тобол в районе Иевлево прибыла на 9 сантиметров — до 729 сантиметров. В районе Коркино уровень воды снизился на 9 сантиметров — до 812 сантиметров, в Упорово вода убыла на 8 сантиметров — до 796 сантиметров, а в районе Ялуторовска уровень воды снизился на 2 сантиметра — до 728 сантиметров.
В реке Ишим уровень воды продолжает понемногу снижаться. Так, в Ильинке вода ушла на 1 сантиметр — до 775 сантиметров, в Ишиме уровень воды снизился на 3 сантиметра — до 844 сантиметров, а в Абатском и Викулово вода убыла на 5 сантиметров — до 1076 и 1077 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что пик паводка в селе Вагай ожидается через неделю. На это время школьников перевезут в пункты сдачи ЕГЭ.