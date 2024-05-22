Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти

Вода в реке Тобол в районе Иевлево прибыла на 9 сантиметров — до 729 сантиметров. В районе Коркино уровень воды снизился на 9 сантиметров — до 812 сантиметров, в Упорово вода убыла на 8 сантиметров — до 796 сантиметров, а в районе Ялуторовска уровень воды снизился на 2 сантиметра — до 728 сантиметров.