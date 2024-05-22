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Updated Сегодня, 06:30

Агрессивная собака напала на двух пенсионерок в Тюменской области

Агрессивная собака погрызла двух пенсионерок в Тюменской области

22 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI

Агрессивная собака напала на двух пенсионерок в Тюменской области

Владелец собаки отпустил своего питомца на самовыгул. Пострадавшим женщинам он будет обязан выплатить крупную сумму.

Ишимская районная прокуратура провела проверку после обращения двух 62-летних женщин. Они заявили, что 4 января возле дома на Деповской их покусала собака, выпущенная хозяином на самовыгул.

Одна из пенсионерок получила множественные укушенные раны головы и рук, вторая — раны спины. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу женщин. По решению суда владелец выплатит им по 100 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области бездомная собака напала на подростка, когда тот играл с друзьями на улице. Районная администрация выплатила мальчику 15 тысяч рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пострадавшие#Собаки#Пенсионеры#Ишимский район#Компенсация морального вреда
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