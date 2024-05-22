Агрессивная собака погрызла двух пенсионерок в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ишимская районная прокуратура провела проверку после обращения двух 62-летних женщин. Они заявили, что 4 января возле дома на Деповской их покусала собака, выпущенная хозяином на самовыгул.
Одна из пенсионерок получила множественные укушенные раны головы и рук, вторая — раны спины. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу женщин. По решению суда владелец выплатит им по 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области бездомная собака напала на подростка, когда тот играл с друзьями на улице. Районная администрация выплатила мальчику 15 тысяч рублей.