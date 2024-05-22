Агрессивная собака погрызла двух пенсионерок в Тюменской области

Одна из пенсионерок получила множественные укушенные раны головы и рук, вторая — раны спины. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу женщин. По решению суда владелец выплатит им по 100 тысяч рублей.