«Минус» возвращается: на Тюменскую область надвигаются заморозки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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«С 23 по 25 мая на юге Тюменской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — пишет Телеграм-канал «Оповещение72».
По данным сервиса Гисметео, пик заморозков придется в Тюмени на 24 мая. В этот день ожидаются от +5 до +8 градусов, а к ночи похолодает до +1. Кроме того, днем пройдет небольшой дождь, который будет сопровождаться ветром 7-9 метров в секунду.
По Тобольску морозы ударят в ночь с 23 на 24 мая — температура воздуха опустится до -1+2 градусов. Днем потеплеет до +6+8, но пройдет небольшой дождь. Скорость ветра будет достигать 6-7 метров в секунду.
В Ялуторовск заморозки придут в ночь с 24 на 25 мая — там тоже похолодает до -1+2. Однако в течение дня тепло вернется, температура воздуха поднимется до +14 градусов, погода будет ясной, а скорость ветра составит 5-8 метров в секунду.
Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в Тюмени до конца недели. В середине недели ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.