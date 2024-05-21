«Минус» возвращается: на Тюменскую область надвигаются заморозки

По данным сервиса Гисметео, пик заморозков придется в Тюмени на 24 мая. В этот день ожидаются от +5 до +8 градусов, а к ночи похолодает до +1. Кроме того, днем пройдет небольшой дождь, который будет сопровождаться ветром 7-9 метров в секунду.