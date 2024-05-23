Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени

Тогда же Zivert заявила, что отменены все концерты, запланированные до осени. Однако, по данным «Яндекс. Афиши», певица действительно вернется на сцену в начале осени. Ее концерт в Тюмени состоится 15 сентября, он пройдет в спорткомплексе «Центральный».