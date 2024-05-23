Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Стало известно, когда состоится концерт Zivert в Тюмени. Изначально он был запланирован на 29 апреля, но в конце февраля певица заявила, что временно уходит со сцены.
В видеообращении девушка объяснила фанатам, что причиной перерыва стали проблемы со здоровьем. По ее словам, она долгое время закрывала на них глаза, но в итоге они приобрели «очень прогрессирующую форму».
Тогда же Zivert заявила, что отменены все концерты, запланированные до осени. Однако, по данным «Яндекс. Афиши», певица действительно вернется на сцену в начале осени. Ее концерт в Тюмени состоится 15 сентября, он пройдет в спорткомплексе «Центральный».
Билеты успели подорожать — теперь они стоят от 3 до 8 тысяч рублей. Ранее их цена варьировалась от 2.5 до 7 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев пригласили на «бомж-пати». С собой нужно взять необычную тару под напитки.