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Стала известна новая дата отмененного концерта певицы Zivert в Тюмени

Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени

23 мая 2024, 03:20
Фото: Zivert / Телеграм

Стала известна новая дата отмененного концерта певицы Zivert в Тюмени

Несколько месяцев назад артистка заявила, что временно уходит со сцены. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.

Стало известно, когда состоится концерт Zivert в Тюмени. Изначально он был запланирован на 29 апреля, но в конце февраля певица заявила, что временно уходит со сцены.

В видеообращении девушка объяснила фанатам, что причиной перерыва стали проблемы со здоровьем. По ее словам, она долгое время закрывала на них глаза, но в итоге они приобрели «очень прогрессирующую форму».

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Тогда же Zivert заявила, что отменены все концерты, запланированные до осени. Однако, по данным «Яндекс. Афиши», певица действительно вернется на сцену в начале осени. Ее концерт в Тюмени состоится 15 сентября, он пройдет в спорткомплексе «Центральный».

Билеты успели подорожать — теперь они стоят от 3 до 8 тысяч рублей. Ранее их цена варьировалась от 2.5 до 7 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев пригласили на «бомж-пати». С собой нужно взять необычную тару под напитки.

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