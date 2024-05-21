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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобилист без прав разбился насмерть

Бесправник на иномарке разбился насмерть на тюменской трассе

21 мая 2024, 06:26
Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобилист без прав разбился насмерть

Авария произошла сегодня утром на 140 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. «Мазда 6» съехала в кювет, влетела в столб и перевернулась.
Сюжет
ДТП

Автомобилист — 29-летний житель села Уват, погиб на месте. В ГИБДД Тюменской области предположили, что он уснул за рулем.

Автоинспекторы также установили, что мужчина был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. В 2022 и 2023 годах за пьяное вождение он привлекался к уголовной ответственности. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что на окружной дороге в Тюмени «Лексус» вылетел в кювет. В аварии пострадали три человека, в их числе — полуторагодовалый ребенок.

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