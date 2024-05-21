Бесправник на иномарке разбился насмерть на тюменской трассе

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Автомобилист — 29-летний житель села Уват, погиб на месте. В ГИБДД Тюменской области предположили, что он уснул за рулем.
Автоинспекторы также установили, что мужчина был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. В 2022 и 2023 годах за пьяное вождение он привлекался к уголовной ответственности. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что на окружной дороге в Тюмени «Лексус» вылетел в кювет. В аварии пострадали три человека, в их числе — полуторагодовалый ребенок.