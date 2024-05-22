В ГИБДД назвали число жертв на дороге смерти Тюмень-Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сотрудники инспекции исследуют трассы, чтобы снизить аварийность на них. Особенно их тревожит трасса Тюмень-Ханты-Мансийск, где, несмотря на общее снижение аварийности, в последнее время обстановка осложнилась. В этом году здесь погибли 16 человек, 78 ранены.
На трассе «смерти» вычисляют опасные выезды на встречную полосу, а также используют передвижные приборы «КордонПро», чтобы уменьшить грубые нарушения ПДД, которые приводят к трагедиям.
Ранее " Наш город» писал, что в Тюмени экстренно посадили два самолета из Уфы.