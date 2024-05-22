В ГИБДД назвали число жертв на дороге смерти Тюмень-Ханты-Мансийск

Сотрудники инспекции исследуют трассы, чтобы снизить аварийность на них. Особенно их тревожит трасса Тюмень-Ханты-Мансийск, где, несмотря на общее снижение аварийности, в последнее время обстановка осложнилась. В этом году здесь погибли 16 человек, 78 ранены.