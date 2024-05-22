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В ГИБДД назвали число жертв на дороге смерти Тюмень-Ханты-Мансийск

В ГИБДД назвали число жертв на дороге смерти Тюмень-Ханты-Мансийск

22 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI
Аварийность на федеральных дорогах региона в этом году снижается: произошло 104 ДТП, в них погибли 33 человека, ранены 163. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Сотрудники инспекции исследуют трассы, чтобы снизить аварийность на них. Особенно их тревожит трасса Тюмень-Ханты-Мансийск, где, несмотря на общее снижение аварийности, в последнее время обстановка осложнилась. В этом году здесь погибли 16 человек, 78 ранены.

На трассе «смерти» вычисляют опасные выезды на встречную полосу, а также используют передвижные приборы «КордонПро», чтобы уменьшить грубые нарушения ПДД, которые приводят к трагедиям.

Ранее " Наш город» писал, что в Тюмени экстренно посадили два самолета из Уфы.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Трасса#Аварийность#Федеральная трасса#Гибель
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