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Тюменцы жалуются на дрифтеров на парковках ТРЦ

Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО

22 мая 2024, 11:20
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на дрифтеров на парковках ТРЦ

В социальных сетях жители Тюмени жалуются на молодых людей, которые устраивают гонки и дрифт на парковках торговых центров. По их словам, продолжаются заезды до утра, а под звуки шин, скользящих по асфальту, уснуть невозможно.
«На видео второй час ночи, а за окнами вот такие „гонщики“ рассекают почти до утра и не дают спать соседним домам. Надеюсь, родители этих молодых людей увидят этот пост, и поговорят со своими детьми», — пишет горожанин в телеграм-канале «Тюмень №1».

По словам жителей районов Восточный-3 и Войновка, молодые люди собираются обычно на парковке магазина «Окей».

Тюменцы жалуются и на молодежь, которая проводит ночи с громкой музыкой у ТЦ «Рентал». Местные жители устали бороться с нарушителями и просят помощи у полиции. Но ситуация повторяется из года в год.

В комментариях горожане пишут и мотоциклистах, которые устраивают заезды по ночам и будят всех ревом моторов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы смогут увидеть парад планет.

Видео: Телеграм-канал «Тюмень №1»
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#Нигина Азамова#Общество#Видео#Жалобы#Молодежь#Дрифтинг
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