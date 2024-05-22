Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
«На видео второй час ночи, а за окнами вот такие „гонщики“ рассекают почти до утра и не дают спать соседним домам. Надеюсь, родители этих молодых людей увидят этот пост, и поговорят со своими детьми», — пишет горожанин в телеграм-канале «Тюмень №1».
По словам жителей районов Восточный-3 и Войновка, молодые люди собираются обычно на парковке магазина «Окей».
Тюменцы жалуются и на молодежь, которая проводит ночи с громкой музыкой у ТЦ «Рентал». Местные жители устали бороться с нарушителями и просят помощи у полиции. Но ситуация повторяется из года в год.
В комментариях горожане пишут и мотоциклистах, которые устраивают заезды по ночам и будят всех ревом моторов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы смогут увидеть парад планет.