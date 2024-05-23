Таможенники обнаружили 226 нелегальных шуб в торговом центре Тюмени

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Тюменские таможенники выявили партию нелегальных шуб на 9 миллионов рублей. Местный предприниматель незаконно продавал меховые изделия на территории областной столицы.
В ходе проверки в одном из крупных торговых центров сотрудники таможни выявили 226 шуб из меха овчины, кролика, соболя и норки. Их привозили из Турции, Греции и Италии без декларирования. Сама одежда продавалась без маркировки.
Таможня направила в адрес предпринимателя уведомление об уплате таможенных платежей на 2.5 миллиона рублей. Собственник товара задекларировал партию шуб и оплатил 99% от этой суммы. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, шубы изъяты.
Ранее «Наш город» писал, что жительницу Тюменской области оштрафовали на два миллиона рублей за торговлю немаркированными сигаретами и алкоголем. На их покупку она потратила полтора миллиона.