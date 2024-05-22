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В Тюмени для расширения Салаирского тракта изымут более 100 участков

Для расширения Салаирского тракта в Тюмени изымут 119 участков

22 мая 2024, 05:35
Фото: 1MI

В Тюмени для расширения Салаирского тракта изымут более 100 участков

Власти будут изымать участки, которые расположены вдоль дороги. Под изъятие попали как участки частников, так и земли организаций.

В Тюмени для расширения Салаирского тракта до четырех полос будут изъяты 119 участков. Об этом говорится в распоряжении Главного управления строительства региона.

Помимо участков частных лиц, под изъятие попали земли некоторых организаций. В их числе «Верхний Бор», «Загородный дом» и другие. Площадь попавших под изъятие участков достигает сотен квадратных метров.

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В документе указано, что реконструкция дороги будет проходить в семь этапов. Первый этап — строительство дороги, остальные шесть — реконструкция инженерных коммуникаций.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ради КРТ будут изъяты 23 земельных участка на ДОКе. В течение 8-10 лет там планируют построить дома, детские сады и поликлиники.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Дорожное строительство#Салаирский тракт
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