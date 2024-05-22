Для расширения Салаирского тракта в Тюмени изымут 119 участков

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
В Тюмени для расширения Салаирского тракта до четырех полос будут изъяты 119 участков. Об этом говорится в распоряжении Главного управления строительства региона.
Помимо участков частных лиц, под изъятие попали земли некоторых организаций. В их числе «Верхний Бор», «Загородный дом» и другие. Площадь попавших под изъятие участков достигает сотен квадратных метров.
В документе указано, что реконструкция дороги будет проходить в семь этапов. Первый этап — строительство дороги, остальные шесть — реконструкция инженерных коммуникаций.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ради КРТ будут изъяты 23 земельных участка на ДОКе. В течение 8-10 лет там планируют построить дома, детские сады и поликлиники.