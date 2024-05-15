Ради КРТ власти заберут у тюменцев более 20 земельных участков на ДОКе

В перспективе, в течение 8-10 лет, здесь возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детские сады, поликлиники, зоны для отдыха. Строительством займется СЗ «Страна Девелопмент» Компания выкупила землю за 245,8 тысячи рублей. Аукцион состоялся в августе 2023 года.