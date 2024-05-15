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Ради КРТ тюменские власти изымут более 20 земельных участков на ДОКе

Ради КРТ власти заберут у тюменцев более 20 земельных участков на ДОКе

15 мая 2024, 07:20
Фото: 1MI

Ради КРТ тюменские власти изымут более 20 земельных участков на ДОКе

У жителей Тюмени изымут 23 земельных участка в границе улиц Ярославская — Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная расположенную на них недвижимость ради реализации программы комплексного развития территорий.

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

«Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежит изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени», — указано в документе.

В перспективе, в течение 8-10 лет, здесь возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детские сады, поликлиники, зоны для отдыха. Строительством займется СЗ «Страна Девелопмент» Компания выкупила землю за 245,8 тысячи рублей. Аукцион состоялся в августе 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменцев изымут более 200 гаражей в центре города ради проведения реновации в квадрате улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Земельный участок#Земельные участки#Реновация#КРТ
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