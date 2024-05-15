Ради КРТ власти заберут у тюменцев более 20 земельных участков на ДОКе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.
«Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежит изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени», — указано в документе.
В перспективе, в течение 8-10 лет, здесь возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детские сады, поликлиники, зоны для отдыха. Строительством займется СЗ «Страна Девелопмент» Компания выкупила землю за 245,8 тысячи рублей. Аукцион состоялся в августе 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменцев изымут более 200 гаражей в центре города ради проведения реновации в квадрате улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская.