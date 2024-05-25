Грозы, штормовой ветер и заморозки до -5: в Тюмени резко изменится погода

В субботу, 25 мая, в течение дня ожидается переменная облачность, +13…+18 днем, +3…+8 в темное время суток, ветер 4-9 м/с с порывами до 16 м/с. В воскресенье по югу всей области пройдут дожди, местами грозы, ветер усилится до 8-13 м/с, порывы будут достигать 18 м/с. Днем столбики термометров покажут +10…+15 местами до +21, в ночные часы опустятся до 0…+5, местами до -5.