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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Тюменской области ожидаются заморозки до -5

Грозы, штормовой ветер и заморозки до -5: в Тюмени резко изменится погода

25 мая 2024, 04:38
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются заморозки до -5

Небесная канцелярия в конце мая жителей Тюменской области радовать погодой не планирует. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на юге региона ожидаются резки перепады температур, от +21 до -5, гроза и штормовой ветер.

В субботу, 25 мая, в течение дня ожидается переменная облачность, +13…+18 днем, +3…+8 в темное время суток, ветер 4-9 м/с с порывами до 16 м/с. В воскресенье по югу всей области пройдут дожди, местами грозы, ветер усилится до 8-13 м/с, порывы будут достигать 18 м/с. Днем столбики термометров покажут +10…+15 местами до +21, в ночные часы опустятся до 0…+5, местами до -5.

В понедельник, 27 мая, в течение дня вероятны кратковременные дожди, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +7…+12. В ночные часы ожидаются заморозки до -5. По прогнозам синоптиков, холода продержатся до 28 мая.

В Тюмени сегодня ночью столбики термометров опустятся до -4, в течение дня покажут +14…+17, день пройдет без осадков. В воскресенье, 26 мая, метеорологи прогнозируют небольшие дожди, +11….+13 днем и до +6 в ночные часы.

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