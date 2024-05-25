Подорожало все: стоимость продуктов в Тюмени выросла на 8%

Годовая инфляция в Тюменской области достигла 7,27%

Уровень годовой инфляции в Тюменской области по итогам апреля увеличился на 0,85%. В целом с начала года инфляция в регионе достигла 7,27%, об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка России.