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Годовая инфляция в Тюменской области достигла 7,27%

Подорожало все: стоимость продуктов в Тюмени выросла на 8%

25 мая 2024, 05:10

Годовая инфляция в Тюменской области достигла 7,27%

Уровень годовой инфляции в Тюменской области по итогам апреля увеличился на 0,85%. В целом с начала года инфляция в регионе достигла 7,27%, об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка России.

Вследствие роста данного показателя, в регионе подорожали продукты и непродовольственные товары. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 8,32%, услуги выросли в цене на 7,35%, непродовольственные товары подорожали на 5,84%. На рост стоимости оказали влияние издержки производства, рост трат на транспортировку.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских заведениях подорожал кофе. В среднем стоимость порции напитка выросла с начала года на 15%.

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