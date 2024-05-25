Подорожало все: стоимость продуктов в Тюмени выросла на 8%

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Вследствие роста данного показателя, в регионе подорожали продукты и непродовольственные товары. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 8,32%, услуги выросли в цене на 7,35%, непродовольственные товары подорожали на 5,84%. На рост стоимости оказали влияние издержки производства, рост трат на транспортировку.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских заведениях подорожал кофе. В среднем стоимость порции напитка выросла с начала года на 15%.