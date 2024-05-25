Рост замедлился: что происходит с тюменскими реками

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Увате вода прибыла на 6 сантиметров — до отметки 11,12 метра, в селе Демьянское на 5 сантиметров — до 914 сантиметров.
Уровень воды в Тоболе в районе Иевлево поднялся на 7 сантиметров — до отметки 751 сантиметр. В Упорово и Ялуторовске уровень снизился на 4 и 2 сантиметра — до 780 и 717 сантиметров соответственно. В Вагае вода поднялась за сутки на 4 сантиметра — до отметки 816 сантиметров.
В Ишиме, как и ранее, отмечается снижение уровня. В казанской Ильинке уровень составляет сегодня 769 сантиметров (минус 3 сантиметра), в районе города Ишим — 822 сантиметра (минус 8 сантиметров), в районе села Абатское — 10,62 метра (минус 4 сантиметра), в районе села Викулово — 10,57 метра (минус 6 сантиметров).
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам тюменских властей, пик паводка в Вагайском районе ожидается в конце третьей декады мая. В настоящее время в муниципалитете ведутся потивопаводковые работы.