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Рост замедлился: что происходит с тюменскими реками

Рост замедлился: что происходит с тюменскими реками

25 мая 2024, 04:14
Фото: 1MI
Рост уровня воды в тюменских реках замедлился. За последние сутки в Иртыше вода прибыла на 5-8 сантиметров. На 8 сантиметров, до отметки 739 сантиметров, поднялся уровень Иртыша в Тобольске (критической является отметка 839 сантиметров).

В Увате вода прибыла на 6 сантиметров — до отметки 11,12 метра, в селе Демьянское на 5 сантиметров — до 914 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Тоболе в районе Иевлево поднялся на 7 сантиметров — до отметки 751 сантиметр. В Упорово и Ялуторовске уровень снизился на 4 и 2 сантиметра — до 780 и 717 сантиметров соответственно. В Вагае вода поднялась за сутки на 4 сантиметра — до отметки 816 сантиметров.

В Ишиме, как и ранее, отмечается снижение уровня. В казанской Ильинке уровень составляет сегодня 769 сантиметров (минус 3 сантиметра), в районе города Ишим — 822 сантиметра (минус 8 сантиметров), в районе села Абатское — 10,62 метра (минус 4 сантиметра), в районе села Викулово — 10,57 метра (минус 6 сантиметров).

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам тюменских властей, пик паводка в Вагайском районе ожидается в конце третьей декады мая. В настоящее время в муниципалитете ведутся потивопаводковые работы.

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