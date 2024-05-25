Рост замедлился: что происходит с тюменскими реками

Уровень воды в Тоболе в районе Иевлево поднялся на 7 сантиметров — до отметки 751 сантиметр. В Упорово и Ялуторовске уровень снизился на 4 и 2 сантиметра — до 780 и 717 сантиметров соответственно. В Вагае вода поднялась за сутки на 4 сантиметра — до отметки 816 сантиметров.