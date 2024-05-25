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Выручка тюменских производителей хлеба выросла за год до 25%

Тюменские предприятия заработали на хлебе миллионы рублей

25 мая 2024, 05:54
Фото: 1MI

Выручка тюменских производителей хлеба выросла за год до 25%

Тюменские производители хлебобулочных изделий по итогам 2023 году существенно нарастили выручку. Этот показатель вырос практически у всех предприятий от 17 до 25%. При этом мука и хлеб в регионе за год в среднем подорожали на 4%. В 2024 году рост стоимости составил от 2,4 до 5,3%.

«Ишимский комбинат хлебопродуктов»

Предприятие по итогам минувшего года увеличило выручку с 1 миллиарда до 1,2 миллиарда рублей (на 17%), чистая прибыль возросла на 939% — с 1,1 миллиона в 2022 году до 11,7 миллионов в 2023 году.

Отметим, компания под руководством Юрия Рожкова работает на территории Тюменской области с 2011 года и занимается производством мукомольной и крупяной промышленности, производством хлеба, кондитерских изделий. Согласно данным Федерального казначейства, ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов " является участником системы государственных закупок.

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«Тюменский хлебокомбинат»

Предприятие по итогам 2023 года увеличило выручку на 25% — с 375,7 миллиона рублей до 467,8 миллиона. Чистая прибыль возросла на 136% — с 6,8 миллиона рублей в 2022 году до 16 миллионов рублей в 2023 году.

По данным ФНС, за хлебокомбинатом числится задолженность в размере 10,2 миллиона рублей. Ранее предприятие погасило долги в сумме 10 миллионов рублей.

«Тюменский хлебокомбинат», специализирующийся на производстве хлеба и хлебобулочных изделий, работает в Тюменской области с 1999 года. Директором является Нарек Саргисян, по данным ФНС за 2023 года, в штат сотрудников комбината не превышает 224 человек.

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Хлебокомбинат «Абсолют»

Предприятие, стало единственным производителем хлеба в Тюменской области, у которого выручка за 2023 года сократилась на 8% — с 405 миллионов рублей до 373,4 миллиона. При этом рост чистой прибыли составил более 3,6 тысяч процентов — показатель увеличился с 250 тысяч рублей в 2022 году до 9,4 миллиона в 2023 году.

Хлебокомбинат работает в Тюменской области с января 2012 года. Директором является Марина Матюшкина, среднесписочная численность работников составляет 210 человек. Предприятие специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий — тортов и пирожных.

Ранее «Наш Город» писал, что крупные тюменские медцентры отчитались о выручке за 2023 год. Наилучший результат продемонстрировал филиал московской сети «Мать и дитя» в Тюмени.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Хлеб#Прибыль#АО "Тюменский хлебокомбинат"
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