Тюменские предприятия заработали на хлебе миллионы рублей

Предприятие, стало единственным производителем хлеба в Тюменской области, у которого выручка за 2023 года сократилась на 8% — с 405 миллионов рублей до 373,4 миллиона. При этом рост чистой прибыли составил более 3,6 тысяч процентов — показатель увеличился с 250 тысяч рублей в 2022 году до 9,4 миллиона в 2023 году.