В Армизонском районе простились с младшим сержантом, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Бойца похоронили в полном селе, с почестями. Об этом сообщает «Вестник Армизонского района».
Как рассказала супруга погибшего героя, в последний раз Павел выходил на связь 18 июля, а позже позвонил командир и сообщил о гибели мужчины.
Односельчане отзываются о нем, как о добром человеке, который любил жить.
Ранее «Наш город» сообщал, что одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера. С этой инициативой выступили «Ветераны пограничники Тюменской области». Предложение будет рассмотрено комиссией.