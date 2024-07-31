nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Армизонском районе простились с младшим сержантом, погибшим на СВО

В Армизонском районе простились с младшим сержантом, погибшим на СВО

31 июля 2024, 05:18
Фото: freepik.com
Младший сержант из Армизонского района Павел Адамсонов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоялось 29 июля.

Бойца похоронили в полном селе, с почестями. Об этом сообщает «Вестник Армизонского района».

Как рассказала супруга погибшего героя, в последний раз Павел выходил на связь 18 июля, а позже позвонил командир и сообщил о гибели мужчины.

Фото: Вестник Армизонского района

Односельчане отзываются о нем, как о добром человеке, который любил жить.

Ранее «Наш город» сообщал, что одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера. С этой инициативой выступили «Ветераны пограничники Тюменской области». Предложение будет рассмотрено комиссией.

Читайте также:
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВОВ Увате простились с бойцом СВО, который любил волейболСразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе
Сегодня, 07:00
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года
Сегодня, 01:04
Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе
Сегодня, 01:00
Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?
Сегодня, 07:22
Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов
Сегодня, 04:52
Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро
Сегодня, 06:09