Одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера

Улицу в планировочном районе «Березняковский» в Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера Игоря Нестеренко. С этим предложением выступили «Ветераны пограничники Тюменской области», оно будет рассмотрено на заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной сети, сообщили в администрации города.