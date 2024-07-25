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Одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера

Одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера

25 июля 2024, 04:47
С этой инициативой выступили «Ветераны пограничники Тюменской области». Предложение будет рассмотрено комиссией.

Улицу в планировочном районе «Березняковский» в Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера Игоря Нестеренко. С этим предложением выступили «Ветераны пограничники Тюменской области», оно будет рассмотрено на заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной сети, сообщили в администрации города.

Фото: Администрация Тюмени

Игорь Нестеренко погиб в октябре 2022 года вместе со своей снайперской группой. Боец награжден медалью «За боевое отличие» и орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб 18-летний Станислав Коверец. Прощание с бойцом прошло 18 июля в Ярковском районе.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Улицы#Бойцы#СВО#Участники СВО
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