Одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Улицу в планировочном районе «Березняковский» в Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера Игоря Нестеренко. С этим предложением выступили «Ветераны пограничники Тюменской области», оно будет рассмотрено на заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной сети, сообщили в администрации города.
Игорь Нестеренко погиб в октябре 2022 года вместе со своей снайперской группой. Боец награжден медалью «За боевое отличие» и орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб 18-летний Станислав Коверец. Прощание с бойцом прошло 18 июля в Ярковском районе.