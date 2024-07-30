Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
«Ваши сыновья настоящие герои. Они встали на защиту нашей Родины и делают все для этого возможное, рискуя жизнью. Кто-то из них продолжает нести службу в зоне специальной военной операции, а кто-то, к сожалению, уже никогда не вернется домой», — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
Владислав Горбунов принимал участие в специальной военной операции практически с самого ее начала. Военный удостоен Ордена Святого Георгия 4 степени, Медали за отвагу, Медали за боевые отличия, Медали Защитник Донбасса.
42-летний Ильнур Бурганов участие в спецоперации принимал с осени 2022 года — служил командиром штурмового взвода. До этого времени, с 2005 по 2016 годы, он работал в полиции Тобольска, в последние годы в должности заместителя начальника.
Когда только началась спецоперация, в феврале 2022 года, Ильнур сообщил супруге, что готов отправиться в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат. О том, что муж уезжает на СВО, жена узнала накануне отправки.
Первые полгода на Донбассе Ильнур Бурганов (позывной «Шайтан») служил рядовым солдатом. Осенью 2023 года получил звание лейтенанта и стал командиром штурмового взвода. После боя под Бахмутом Ильнура наградили медалью «За спасение погибавших». Погиб в ходе боев под Авдеевкой в январе 2024 года. У военного остались родители, супруга и трое несовершеннолетних детей.
Ринат Рузеев в зону спецоперации отправился в феврале 2024 года, погиб спустя месяц — в марте. Военный был награжден посмертно Медалью за отвагу. У бойца осталось пятеро детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб житель Ишимского района Анатолий Жуков. Похороны военного состоялись на днях в селе Тоболово.