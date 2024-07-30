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Отцам погибших на СВО тюменских военных вручили награды «Отец солдата»

Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине

30 июля 2024, 06:09
Фото: 1MI

Отцам погибших на СВО тюменских военных вручили награды «Отец солдата»

Отцам погибших на СВО тюменских военных, Владислава Горбунова, Ильнура Бурганова, Рината Рузеева, вручили награды «Отец солдата».
«Ваши сыновья настоящие герои. Они встали на защиту нашей Родины и делают все для этого возможное, рискуя жизнью. Кто-то из них продолжает нести службу в зоне специальной военной операции, а кто-то, к сожалению, уже никогда не вернется домой», — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Владислав Горбунов принимал участие в специальной военной операции практически с самого ее начала. Военный удостоен Ордена Святого Георгия 4 степени, Медали за отвагу, Медали за боевые отличия, Медали Защитник Донбасса.

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42-летний Ильнур Бурганов участие в спецоперации принимал с осени 2022 года — служил командиром штурмового взвода. До этого времени, с 2005 по 2016 годы, он работал в полиции Тобольска, в последние годы в должности заместителя начальника.

Когда только началась спецоперация, в феврале 2022 года, Ильнур сообщил супруге, что готов отправиться в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат. О том, что муж уезжает на СВО, жена узнала накануне отправки.

Первые полгода на Донбассе Ильнур Бурганов (позывной «Шайтан») служил рядовым солдатом. Осенью 2023 года получил звание лейтенанта и стал командиром штурмового взвода. После боя под Бахмутом Ильнура наградили медалью «За спасение погибавших». Погиб в ходе боев под Авдеевкой в январе 2024 года. У военного остались родители, супруга и трое несовершеннолетних детей.

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Ринат Рузеев в зону спецоперации отправился в феврале 2024 года, погиб спустя месяц — в марте. Военный был награжден посмертно Медалью за отвагу. У бойца осталось пятеро детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб житель Ишимского района Анатолий Жуков. Похороны военного состоялись на днях в селе Тоболово.

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