Дети доводят воспитателей! Почему в тюменских садиках не хватает сотрудников?

Отсутствие запретов и наказаний дома не позволяет воспитателю объяснить ребенку, что в группе он не может делать все, что ему вздумается. А потому ребенок может стать неуправляемым. Более того, он может стать плохим примером для других детей и поставить весь садик «на уши».