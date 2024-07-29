Дети доводят воспитателей! Почему в тюменских садиках не хватает сотрудников?

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Работать с малышами стало намного сложнее, так как сейчас дети больше склонны к истерикам, не видят в о взрослых авторитета и не всегда обладают навыками, соответствующими возрасту, об этом рассказала действующий воспитатель тюменского садика Вероника (имя изменено).
«Эта работа в целом неблагодарная и тяжелая. Но сейчас подход к воспитанию детей изменился и садик превратился в ад. Если раньше воспитатель говорил родителю, что его малыш себя плохо вел, то сейчас ребенок родителю так жалуется на воспитателя. Дети могут выдумать, что их ударили или оскорбили, а родители верят. Но тут не дети плохие, просто их не воспитывают», — говорит воспитательница.
Девушка рассказала, как один из малышей рассказал маме, что воспитательница оскорбила его матерным словом. Разъяренная родительница учинила разборки и добилась штрафа для сотрудницы, хотя кроме ее сына никто не подтвердил это заявление.
Также воспитатель жалуется на родителей, которые намеренно пытаются «сдать» в садик заболевших детей, которых отказываются забирать даже после сообщений воспитателя о температуре и плохом самочувствии ребенка.
«Но разборки с родителями бывали и раньше, хотя в былые времена прививали родители чаще своим детям уважение к воспитателю. Пугает больше всего то, что нам трехлетних детей приводят в памперсах! Некоторые еще не разговаривают и не умеют взаимодействовать с другими детьми, это реально страшно», — говорит сотрудника садика.
На фоне огромной ответственности с учетом того, что дети в садик приходят неподготовленными, сотрудникам приходится вкладывать больше сил и искать альтернативные подходы к детям. Не все выдерживают такие нагрузки, а потому многие увольняются после первых недель и даже дней работы.
Поговорить о том, почему современные дети отличаются от представителей былых поколений мы решили с детским психологом Натальей Наумовой. Она рассказала, что истинная проблема кроется не в детях, а в их родителях.
«Если мы берем здоровых деток, то они точно такие же, как и были 50 лет назад. Только обучаются, кстати, быстрее. В 90% случаев проблема в подходе родителей к воспитанию. Есть определенная тенденция среди детей 80-90-х годов, которые росли в строгости и часто не имели одного из родителей. Сейчас они становятся родителями и, на фоне не лучших воспоминаний о детстве, они хотят компенсировать это со своими малышами. А потому им не говорят „нет“, не наказывают, не заставляют делать то, чего они не хотят и так далее. То есть на деле родители не выполняют половину своих обязанностей», — указывает специалист.
Отсутствие запретов и наказаний способствует неопределенности в сознании ребенка. Он долго не может разграничить, что хорошо, а что плохо, так как родитель осознанно отказывается показывать это ребенка напрямую.
«Наказание и запреты — это необходимость в воспитании. К этому лишь нужен грамотный подход. Наказания помогают ребенку понимать, как работают системы этого мира и как нужно вести себя в обществе. Если этого нет, то в садик приходит не адаптированный к социуму ребенок, а задачу научить его правильно себя вести перекладывают на воспитателя», — считает психолог.
Отсутствие запретов и наказаний дома не позволяет воспитателю объяснить ребенку, что в группе он не может делать все, что ему вздумается. А потому ребенок может стать неуправляемым. Более того, он может стать плохим примером для других детей и поставить весь садик «на уши».
С учетом сложностей работы воспитателя, зарплата сотрудников детских садов в два раза ниже средней зарплаты по Тюмени. Ведь по данным городской администрации, жители города получают около 99 тысяч ежемесячно. Тем временем зарплата воспитателей и их помощников колеблется в районе 20-30 тысяч рублей.
К примеру, курьерам со свободным графиком, предлагают зарплату кратно выше.
Воспитатели городских садиков говорят о том, что из-за нехватки сотрудников работать приходится сверх нормы. Многие новые сотрудники едва ли успевают отработать месяц и увольняются, не выдерживая нагрузки. По мнению нянечек и воспитателей, их работа обладает особой социальной значимостью и должна оплачиваться в соответствующем ответственности размере. Вместе с тем некоторым родителям стоит вспомнить о том, что главный «воспитатель» в жизни ребенка — это его родители.