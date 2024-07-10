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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В частном детском саду Тюмени ребенку сломали руку

Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили руку

10 июля 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney

В частном детском саду Тюмени ребенку сломали руку

Мама ребенка заявила, что ее сыну потребовалась операция, чтобы установить металлические спицы. Однако у представителей детского сада появились вопросы к самой семье.

В Тюмени в частном детском саду «Умный Джо» двухлетнему ребенку сломали руку. Мама мальчика утверждает, что ее сыну потребовалась операция, чтобы установить спицы.

«Произошло это в холле, где почему-то ребенок остался один. Так получилось, что ребенок потянулся за кепкой и правой ручкой задержался за дверной проем. В это время логопед закрыла входную дверь. Потом мне позвонили, сказали, что мы Артему немножко ручку прищемили, она чуть-чуть у него припухла. Когда я приехала минут через 20, увидела, что рука разбухла до невероятных размеров. В травме сказали, что у ребенка множественные переломы. Сына сразу забрали на операцию под наркозом», рассказала женщина 72.ru.
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По ее словам, руководитель детского сада связалась с ней только спустя неделю, извинилась и предложила заключить мировое соглашение. Семье хотели заплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации и оплатить расходы на лечение, но родителей мальчика такой вариант не устроил.

«Далее предложили нам 70 тысяч рублей, но уже без компенсации лечения. То есть нам сделали одно и то же предложение два раза, просто его перефразировали. Соответственно, мы с суммой не согласны», — сказала тюменка.
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Однако в детском саду «Нашему городу» рассказали, что ситуация обстояла немного иначе, а конфликт уже исчерпан.

«27 июня в детском учреждении произошел несчастный случай. Ребенок засунул ручку с задней стороны двери, где петли. Видеокамеры зафиксировали происшествие.
Родители были проинформированы незамедлительно, проведено служебное расследование, все зафиксировано. После несчастного случая в течение нескольких часов директор связалась с отцом мальчика, выразила сочувствие, озвучила, что все расходы по лечению готовы компенсировать, также готовы компенсировать моральный вред. Все сотрудники также были на связи с родителями», — пояснила руководитель детского центра «Умный Джо» Ксения Афанасьева.

После произошедшего отец мальчика начал требовать компенсацию, не называя при этом конкретных сумм. Но, отметила Ксения, из диалога было понятно, что речь идет об очень большой сумме. При этом, никаких официальных обращений и претензий он не направлял.

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«Нашим учреждением на следующий день была предложена компенсация морального вреда — 50 тысяч, и компенсация всех медицинских расходов с подтверждающими документами. Все предложения зафиксированы письменно, все звонки и разговоры подтверждены, так как родители с самого начала стали распространять информацию о том, что учреждение никак не участвовало в данной ситуации и помощь не предлагалась», — продолжила руководитель детского центра.

1 июля представители детского сада встретились с отцом мальчика. На встрече мужчина предложил подумать о максимально возможной сумме компенсации.

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«Последним предложением от учреждения была сумма 70 тысяч рублей. Родители отказались от этой компенсации, сказав, что они будут жаловаться и привлекать СМИ», — рассказала Ксения.

8 июля родители сами вышли на связь и заявили, что все же согласны на компенсацию и готовы подписать мировое соглашение.

«Вчера, 9 июля, было подписано мировое соглашение и выплачена компенсация в размере 70 тысяч рублей», — подытожила Ксения.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменской школе первоклассницу придавило турником. Представители школы заявили, что в этом виноваты сами дети.

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