Виновата вспышка на Солнце: Тюмень накрыл жесткий геошторм

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:02
По словам ученых, причиной обрушившейся на Землю магнитной бури стала мощная вспышка на Солнце уровня силой Х1,5, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля. Она стала одной из сильнейших с начала этого года.
Эксперты отмечают, что у метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями сегодня может ухудшится самочувствие. Вероятны головные боли, скачки артериального давления, слабость, депрессивные состояния и т. д. Медики рекомендуют запастись необходимыми лекарствами и по возможности больше отдыхать.
Заметим, по статистике около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую среду Тюмень накрыла магнитная буря силой пять баллов. Причиной геошторма стал выброс плазмы.