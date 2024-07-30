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На Тюмень обрушилась мощная магнитная буря

Виновата вспышка на Солнце: Тюмень накрыл жесткий геошторм

30 июля 2024, 02:02
Фото: 1MI

На Тюмень обрушилась мощная магнитная буря

Магнитное поле земли будет оставаться неспокойным до поздней ночи вторника. По данным центра «Фобос», уровень геошторма в течение дня достигнет класса G3. Сила ударов к 11 часам утра местного времени составит 7 баллов.

По словам ученых, причиной обрушившейся на Землю магнитной бури стала мощная вспышка на Солнце уровня силой Х1,5, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля. Она стала одной из сильнейших с начала этого года.

Эксперты отмечают, что у метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями сегодня может ухудшится самочувствие. Вероятны головные боли, скачки артериального давления, слабость, депрессивные состояния и т. д. Медики рекомендуют запастись необходимыми лекарствами и по возможности больше отдыхать.

Заметим, по статистике около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую среду Тюмень накрыла магнитная буря силой пять баллов. Причиной геошторма стал выброс плазмы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Магнитные бури#Магнитная буря
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