«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО

Самым молодым бойцом в России, погибшим на СВО, стал тюменец

Ярославу Липавскому в марте исполнилось 18 лет. Уже 11 апреля он был на задании в зоне СВО, после которого перестал выходить на связь. Мама парня с 12 мая начала писать объявления о поисках сына, но завершились они трагическим известием о гибели Ярослава. Сегодня бойца похоронили на Аллее Славы.

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