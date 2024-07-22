«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Тюменец стал самым юным бойцом СВО, погибшим в ходе конфликта на Украине. Он погиб меньше, чем через месяц после своего 18-летия, провоевав всего неделю.
Ярослав Липавский родился 16 марта 2006 года в поселке Боровский. Парень учился в Боровской СОШ и был человеком творческим. Он занял первое место на школьной олимпиаде по декоративно-прикладному искусству в номинации арт-технология.
После окончания местной школы в 2023 году он решил не поступать в университет, а поспешил заключить контракт с Министерством Обороны РФ.
Бойца приняли во второй батальон штурмовой роты 30-й бригады. 8 апреля мама бойца Надежда Черепанова написала в социальных сетях о том, что проводила сына в зону боевых действий и пожелала ему хорошей службы, сил и терпения.
На молодого парня Министерство Обороны возложило обязанности по блокированию и уничтожению отдельных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений противника при их штурме. Как рассказывают ветераны СВО, составы таких бригад в зоне СВО располагаются в «красной» зоне и ведут ближний бой с противником. Это особенно значимые, опасные и тяжелые позиции для бойцов.
Известно, что Липавский выходил на связь в мамой в последний раз в апреле, он сообщил ей, что 11 апреля уходит на задание.
«Ищу сына Липавский Ярослав Владимирович, позывной Липа. Ушел на задание 11.04. Больше на связь не выходил. Всем, кому что известно, пишите-звоните, очень жду», — писала обеспокоенная мать в социальных сетях.
Только на днях женщина сообщила о том, что ее сына больше нет в живых. Стало известно, что он погиб 15 апреля. Информацию о гибели бойца также подтвердили в администрации Боровского района. Семье погибшего выразили глубокие соболезнования в связи с утратой.
«Мой сыночек. Люблю, скучаю, скорблю… Мягких тебе облаков, мое солнышко. 16.03.2006 — 15.04.2024. В ходе спецоперации погиб мой сын», — написала мама Ярослава в социальных сетях.
Мать погибшего рассказала о том, что родственники отговаривали его от заключения контракта и просили остаться в родном поселке, однако отговорить решительного парня было невозможно.
Она также подчеркнула, что ее сын не проходил срочной службы. А в зону боевых действий он ушел потому, что хотел помочь семье, Липавский желал заработать денег, ведь его девушка была беременна.
Поэтому почти сразу после дня рождения парень поспешил отправиться на контрактную службу, где попал в штурмовую группу, участвовавшую в наступлении на Очеретино в Донецкой области.
Известно, что с родственниками парень связывался лишь единожды и уверял их, что все хорошо и переживать за него не стоит. Через 4 дня после начала боевого задания парень погиб.
Сегодня с бойцом простились родные и близкие, Ярослава Липавского похоронили на Аллее Славы. Парень стал самым молодым официально установленным погибшим бойцом СВО.
Юность бойца стала причиной множественных обвинений в сторону его матери, из-за чего ей пришлось скрыть свои личные страницы. Известно, что в ее адрес поступали оскорбления и даже угрозы. Соболезнования в новостях о гибели парня перемешиваются с жесткими упреками в сторону матери, которая сегодня, 22 июля, похоронила 18-летнего сына.
Как говорит юрист Павел Шадрин, жесткие выпады негодующих ничем не обоснованы. Ведь 18-летний гражданин РФ имеет полное право самостоятельно принимать решения, в том числе и о прохождении службы на контрактной основе.
«По закону контракт может заключить любой гражданин, достигший 18 лет. Если касаться претензий к тому, что ранее молодой мужчина не проходил срочную службу, то обычно процедура такова, что сначала он зачисляется на срочную службу и в ее рамках подписывает контракт. В этом нет нарушения закона, это нужно принять», — говорит юрист.
Закон также не запрещает направлять контрактников на передовую. Подписывая договор с министерством обороны, новобранцы должны отчетливо понимать, что они нужны именно на фронте.