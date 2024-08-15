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Двух тюменцев обвиняют в подготовке теракта в Тобольске

Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске

15 августа 2024, 07:09
Фото: 1MI

Двух тюменцев обвиняют в подготовке теракта в Тобольске

В Тюменской области сотрудники РУ ФСБ России предотвратили попытку совершения теракта. Террористический акт планировали устроить в Тобольске на одном из объектов органов внутренних дел города двое сторонников идеологии массовых убийств.

По данным следствия, граждане, вступившие в преступный сговор с неизвестным посредством мессенджера, изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство, которые впоследствии планировали взорвать. Правда, довести умысел до конца им не удалось — их задержали сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.

По информации СУ СК по Тюменской области, в схроне, оборудованном фигурантами, обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) по типу «коктейля Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). Также обнаружены комплектующие компоненты СВУ, необходимые для его изготовления, в мобильных устройствах задержанных найдены инструкции по изготовлению СВУ, СЗУ, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.

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Фигурантам предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали двух религиозных деятелей, которые занимались вербовкой террористов. Известно, что незаконную деятельность преступники вели с 2015 года. За все время они завербовали 19 человек.

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