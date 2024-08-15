Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По данным следствия, граждане, вступившие в преступный сговор с неизвестным посредством мессенджера, изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство, которые впоследствии планировали взорвать. Правда, довести умысел до конца им не удалось — их задержали сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.
По информации СУ СК по Тюменской области, в схроне, оборудованном фигурантами, обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) по типу «коктейля Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). Также обнаружены комплектующие компоненты СВУ, необходимые для его изготовления, в мобильных устройствах задержанных найдены инструкции по изготовлению СВУ, СЗУ, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали двух религиозных деятелей, которые занимались вербовкой террористов. Известно, что незаконную деятельность преступники вели с 2015 года. За все время они завербовали 19 человек.