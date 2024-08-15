Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске

По информации СУ СК по Тюменской области, в схроне, оборудованном фигурантами, обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) по типу «коктейля Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). Также обнаружены комплектующие компоненты СВУ, необходимые для его изготовления, в мобильных устройствах задержанных найдены инструкции по изготовлению СВУ, СЗУ, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.