Врач из Тюмени загадочно погибла в отеле на курорте под Казанью

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По данным источника KazanFirst, по предварительным данным, женщина скончалась в результате шока, вызванного обильным внешним и внутренним кровотечением половых органов и печени. В момент смерти рядом с ней находился 38-летний заведующий отделением Центральной городской больницы № 24 Екатеринбурга. Мужчина пытался спасти свою спутницу, но сделать это ему не удалось.
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о гибели врача ОКБ №1 Анастасии Медведевой. Пресс-служба медицинского учреждения сообщила, что женщина погибла в результате несчастного случая.