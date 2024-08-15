Врач из Тюмени загадочно погибла в отеле на курорте под Казанью

По данным источника KazanFirst, по предварительным данным, женщина скончалась в результате шока, вызванного обильным внешним и внутренним кровотечением половых органов и печени. В момент смерти рядом с ней находился 38-летний заведующий отделением Центральной городской больницы № 24 Екатеринбурга. Мужчина пытался спасти свою спутницу, но сделать это ему не удалось.