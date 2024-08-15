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Врач из Тюмени загадочно погибла в отеле на курорте под Казанью

Врач из Тюмени загадочно погибла в отеле на курорте под Казанью

15 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI
Тело 40-летней врача Областной клинической больницы №1 нашли в номере отеля «Дежавю» на курорте Свияжские холмы под Казанью. ЧП произошло в минувшие выходные.

По данным источника KazanFirst, по предварительным данным, женщина скончалась в результате шока, вызванного обильным внешним и внутренним кровотечением половых органов и печени. В момент смерти рядом с ней находился 38-летний заведующий отделением Центральной городской больницы № 24 Екатеринбурга. Мужчина пытался спасти свою спутницу, но сделать это ему не удалось.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о гибели врача ОКБ №1 Анастасии Медведевой. Пресс-служба медицинского учреждения сообщила, что женщина погибла в результате несчастного случая.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Несчастный случай#ОКБ №1
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