Опять дожди: метеорологи прогнозируют в Тюмени туман и грозы

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В Тюмени 15 августа ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода. Утром и днем столбики термометров покажут +12…+18, в вечернее время суток опустятся до +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:05, закат в 20:19, продолжительность дня 15 часов 14 минут.
В Тобольске 15 августа синоптики обещают пасмурную погоду, кратковременные дожди в течение всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +14…+18, в темное время суток ожидается +12…+15. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:50, закат в 20:13, продолжительность дня 15 часов 23 минуты.
В Ишиме 15 августа синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +14…+20, в вечернее время суток ожидается +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 6,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:54, закат в 20:00, продолжительность дня 15 часов 6 минут.