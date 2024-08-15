Опять дожди: метеорологи прогнозируют в Тюмени туман и грозы

В Тюмени 15 августа ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода. Утром и днем столбики термометров покажут +12…+18, в вечернее время суток опустятся до +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.