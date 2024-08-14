Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе

Поднял Моор и тему расселения аварийного жилья. Губернатор рассказал, что с 2019 года было расселено более 253 тысяч квадратных метров таких объектов. 15 650 человек смогли в рамках программы по переселению улучшить свои жилищные условия. Отметим, что в то же время жители региона продолжают жаловаться на сроки расселения и условия. Порою в такие дела вмешивается прокуратура и даже глава СКР России Бастрыкин.