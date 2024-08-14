Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:55
Александр Моор в честь Дня рождения Тюменской области, которой сегодня исполняется 80 лет, провел пресс-конференцию. Начал встречу с журналистами губернатор с главных достижений Тюменской области за последние 5 лет.
Первым делом Моор отметил, что в 2019 году он обещал построить 13 детских садов, но фактически за 5 лет удалось построить 19 садиков. В следующие 5 лет планируется возведение еще 10 таких же объектов. Может быть план вновь будет перевыполнен.
«Будет ориентироваться на бюджет и возможности», — уточнил губернатор.
Вместе с тем за 5 лет было построено 32 школы, еще 5 сейчас строятся.
Также губернатор похвастался местными «стобалльниками» и напомнил, что каждый из них получил по 100 тысяч рублей. В этом году выплаты получил 91 выпускник, а трое из них получили максимальный результат по трем предметам.
Рассказал губернатор и о модернизации объектов первичного звена здравоохранения. так, с 2019 года в регионе отремонтировали 22 таких учреждения. Также регион активно занимается обеспечением врачей автомобилями для оказания оперативной помощи.
Поднял Моор и тему расселения аварийного жилья. Губернатор рассказал, что с 2019 года было расселено более 253 тысяч квадратных метров таких объектов. 15 650 человек смогли в рамках программы по переселению улучшить свои жилищные условия. Отметим, что в то же время жители региона продолжают жаловаться на сроки расселения и условия. Порою в такие дела вмешивается прокуратура и даже глава СКР России Бастрыкин.
Отметил Александр Моор и успех региона в области инвестиционной политики. Уже в четвертый раз регион занял 3 место в общероссийском рейтинге инвестиционного климата.
И одной из основных гордостей губернатора стал рост численности населения. Моор отметил, что в регионе растет число семей с детьми, в том числе и многодетных.
На этом губернатор закончил свое приветственное слово и перешел к беседе с журналистами. Отметим, что многие вопросы были достаточно посредственными и касались уже известных фактов. Но губернатор порою отвечал некоторым по 10-20 минут, из-за чего его даже пришлось «подгонять».
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Интерес у журналистов вызвал факт того, что арестованный, по подозрению в получении крупной взятки, заместитель губернатора Вячеслав Вахрин все еще числится сотрудником правительства региона. Александр Моор подтвердил, что его заместитель еще не уволен, но зарплату он не получает.
«Зарплату он не получает, потому что свои должностные обязанности не исполняет. При этом все полномочия, которые он раньше исполнял, перераспределены между другими заместителями. Правительство региона оказывает содействие следствию. Мы также проводим свою антикоррупционную проверку, по итогам которой примем решение», — объяснил губернатор.
Также спросили у губернатора о причинах роста эпизодов мошеннических махинаций. Ведь жители области еженедельно переводят злоумышленникам миллионы рублей. При том, как отметил уже сам Моор, на уловки попадаются даже те, кто занимается просвещением населения в области защиты от мошенников.
«Проблема, к сожалению, менее острой не стала. Это касается не только юга Тюменской области, но и всей страны. У преступных элементов деятельность скоординирована из-за рубежа, из недружественных, враждебных стран. Я бы даже назвал это цифровой войной. Тем более что средства, которые выманиваются таким способом, направляются том числе на финансирование наших врагов», — указал Александр Моор.
Также у губернатора спросили о «пленных срочниках», которые, якобы, захвачены Вооруженным силам Украины в Курской области. Александр Моор тактично ответил, что этот вопрос следует адресовать Министерству обороны.
Поступил тюменскому губернатору и вопрос из Краснодона, Моора спросили о том, будет ли Тюменская область оказывает содействие в строительстве или реконструкции объектов здравоохранения, ведь ранее регион проспонсировал строительство роддома в ЛНР. Однако, как рассказал губернатор, пока таких же глобальных планов у правительства области нет.
Вместе с тем Моор выразил желание создать в Тюмени общественное пространство, посвященное СВО. Оно может появиться на месте снесенного долгостроя по адресу ул. Герцена, 50.
«Это будет место памяти и мечтаний о будущем», — сказал губернатор.
Он предложил вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Журналисты отметили напряженность межнациональных отношений в регионе, на что губернатор ответил статистическими данными, показывающими, что 83% жителей оценивают сложившиеся отношения между нациями в регионе в положительном ключе.
Но вместе с тем Моор подчеркнул, что этот показатель динамичен и во многом на него влияют события, происходящие по всей стране, а также манера их освещения в СМИ.
«Журналисты часто „раздувают“ инциденты, пишут, что виновный в чем-либо человек приезжий, а потом оказывается, что он коренной житель Тюмени», — отметил губернатор.
Также он напомнил, что Тюменская область многонациональный регион и на деле «нет плохих национальностей — есть плохие люди».
Губернатор Тюменской области также назвал проблемным вопрос перевоза столичных компаний. Он отметил, что для этого необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, что может обернуться нецелесообразными издержками. Более того цели такого переезда Моор назвал неоднозначными.
«Я пока не представляю, как можно заставить юридически обязать компанию переехать. Да и какая цель у такого переезда? Налоги? Для этого нужно изменить налоговое законодательство, а не перевозить организацию. При этом налоги придется забрать у того региона», — обозначил губернатор.
На этом животрепещущие вопросы закончились. К сожалению не удалось спросить у губернатора о нехватке кадров в школах и общественном транспорте, о состоянии туры и возможности частичного финансирования из бюджета региона, а также о ценах на жилье и других проблемах, которые беспокоят жителей.
Но зато у губернатора спросили, будут ли в Тюмени снимать кино, ведь «Папашу в бегах» снимали у нас в регионе. В ответ на это Моор похвастался, что участвовал в съемках и он верит в тюменских специалистов кинематографа.
Спросили журналисты и о строительстве городских пляжей. Моор ответил, что не везде условия позволяют реализовать эту задумку. А потому можно надеяться на появление таких объектов на озерах Круглое и Алебашево. Но на Туре пляжа пока в планах нет, так как течение реки и качество воды этого не позволяют.
И финальным аккордом стал вопрос от отношении губернатора к Олимпиаде-2024 в Париже. Моор ответил, что олимпийское движение «свернуло не туда» и игры он не смотрел.
Итоговым заявлением губернатора стало высказывание: « В Тюменской области счастливых людей в регионе становится только больше».